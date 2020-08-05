Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Донбасса — Резников

Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Донбасса. Ее презентация запланирована на сентябрь.

Тогда должны представить дорожную карту, пишет вице-премьер-министр Украины Алексей Резников в колонке для Atlantic Council.

— Украина разрабатывает амбициозную новую экономическую стратегию для востока страны. Основное внимание уделяется развитию частей Донецкой и Луганской областей, которые в настоящее время находятся под контролем Украины, — заявил вице-премьер.

Читайте: Старая песня на новый лад: Резников об отказе РФ гарантировать перемирие на Донбассе

Резников общался с иностранными дипломатами и бизнесменами и их гораздо больше беспокоит состояние украинской системы правосудия, чем близость к линии фронта.

Вице-премьер-министр считает, что сейчас важно создать особый инвестиционный режим в контролируемой части Донбасса.

Власти рассматривают распространение правил международного коммерческого арбитража на регион. Также готова взять на себя часть страхового бремени от тех политических и военных рисков, которые инвесторам сложно предсказать. Для этого создадут целевой фонд для поощрения и содействия инвестициям Донбасса.

Обустройство пунктов пропуска

На всех украинских контрольно-пропускных пунктах на границе с временно подконтрольными территориями Донбасса, обустроят сервисные центры и социальные хабы.

Граждане Украины, которые сейчас вынужденно проживают на не подконтрольных территориях смогут быстрее и качественнее получать социальные услуги.

Источник: Atlantic Council