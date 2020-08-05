Україна розробляє нову економічну стратегію для Донбасу – Резніков

Україна розробляє нову економічну стратегію для Донбасу. Її презентація запланована на вересень.
Тоді мають представити дорожню карту, пише віце-прем’єр-міністр України Олексій Резніков у колонці для Atlantic Council.
– Україна розробляє амбітну нову економічну стратегію для сходу країни. Основна увага приділяється розвитку частин Донецької і Луганської областей, які на даний час перебувають під контролем України, – заявив віце-прем’єр.
Читайте: Стара пісня на новий лад: Резніков про відмову РФ гарантувати перемир’я на Донбасі
Резніков спілкувався з іноземними дипломатами та бізнесменами і їх набагато більше турбує стан української системи правосуддя, ніж близькість до лінії фронту.
віце-прем’єр-міністр вважає, що зараз важливо створити особливий інвестиційний режим в контрольованій частині Донбасу.
Влада розглядає поширення правил міжнародного комерційного арбітражу на регіон.
Також готова взяти на себе частину страхового тягаря від тих політичних і військових ризиків, які інвесторам складно передбачити. Для цього створять цільовий фонд для заохочення і сприяння інвестиціям Донбасу.
Облаштування пунктів пропуску
На усіх українських контрольно-пропускних пунктах на межі з тимчасово не підконтрольними територіями Донбасу, облаштують сервісні центри та соціальні хаби.
Громадяни України, які зараз вимушено мешкають на непідконтрольних територіях матимуть змогу швидше та якісніше отримувати соціальні послуги.
Джерело: Atlantic Council