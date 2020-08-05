Україна розробляє нову економічну стратегію для Донбасу – Резніков

Україна розробляє нову економічну стратегію для Донбасу. Її презентація запланована на вересень.

Тоді мають представити дорожню карту, пише віце-прем’єр-міністр України Олексій Резніков у колонці для Atlantic Council.

– Україна розробляє амбітну нову економічну стратегію для сходу країни. Основна увага приділяється розвитку частин Донецької і Луганської областей, які на даний час перебувають під контролем України, – заявив віце-прем’єр.

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Резніков спілкувався з іноземними дипломатами та бізнесменами і їх набагато більше турбує стан української системи правосуддя, ніж близькість до лінії фронту.

віце-прем’єр-міністр вважає, що зараз важливо створити особливий інвестиційний режим в контрольованій частині Донбасу.

Влада розглядає поширення правил міжнародного комерційного арбітражу на регіон.

Також готова взяти на себе частину страхового тягаря від тих політичних і військових ризиків, які інвесторам складно передбачити. Для цього створять цільовий фонд для заохочення і сприяння інвестиціям Донбасу.

Облаштування пунктів пропуску

На усіх українських контрольно-пропускних пунктах на межі з тимчасово не підконтрольними територіями Донбасу, облаштують сервісні центри та соціальні хаби.

Громадяни України, які зараз вимушено мешкають на непідконтрольних територіях матимуть змогу швидше та якісніше отримувати соціальні послуги.

Джерело: Atlantic Council