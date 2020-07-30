На всех КПВВ Донбасса и Крыма заработают сервисные центры — Резников

На всех украинских контрольно-пропускных пунктах, расположенных на границе с временно подконтрольными территориями Крыма и Донбасса, обустроят сервисные центры и социальные хабы.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время рабочего визита на КПВВ Марьинка.

Таким образом граждане Украины, которые сейчас вынужденно проживают на неподконтрольных территориях смогут быстрее и качественнее получать социальные услуги.

Читайте: Выборы в ОРДЛО будут внеочередными и по отдельному закону — Резников

— Сейчас правительство рассматривает возможность отмены обязательной самоизоляции для жителей оккупированной территории, — добавил Резников.

Реинтеграция Донбасса

Безопасная реинтеграция оккупированных территорий Донбасса может длиться 25 лет, считает Алексей Резников.

Победа над врагом не означает решения проблем. Изменения должны произойти в головах людей.

Выборы, даже прозрачные в мире, не смогут ускорить это процесс, считает он.