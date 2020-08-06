Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук предложил включить в минские переговоры страны Европы.
Об этом заявил первый президент в эфире одного из телеканалов.
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Украинская сторона может инициировать подписание нового Будапештского меморандума с расширением списка участников.
— Это вопрос не снимается с повестки дня, и мы будем это инициировать, если вдруг все это зайдет в тупик. Но я не верю, что и дальше будет этот тупик, — отметил он.
До обновленного документа могут присоединиться Германия, Польша и другие страны Европы.
Новая экономическая стратегия для Донбасса
Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Донбасса. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.
Власть готова взять на себя часть страхового бремени от тех политических и военных рисков, которые инвесторам сложно предсказать. Для этого создадут целевой фонд для поощрения и содействия инвестициям Донбасса.