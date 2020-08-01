Кравчук хочет привлечь США к урегулированию ситуации на Донбассе

Решить вопрос установления мира на Донбассе будет очень сложно без участия в этом процессе США.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

— Я скажу откровенно: если и дальше будет такая ситуация, пока не будут введены в формат по установлению мира на Донбассе США, это будет очень сложно. Потому что я думаю, что наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь наибольшее влияние.

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Однако Леонид Кравчук отметил, что говорит о привлечении США к переговорам в перспективе. Поскольку у Штатов сейчас существуют свои проблемы, в частности, подготовка к выборам президента и пандемия коронавируса.

Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в ТКГ 30 июля. Комментируя свое назначение, первый президент Украины отметил, что желает ускорить наступление мира на Донбассе, но не ценой суверенитета страны.