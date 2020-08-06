Кравчук має альтернативу тристороннім переговорам щодо Донбасу

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук запропонував долучити до мінських переговорів країни Європи.

Про це заявив перший президент в ефірі одного з телеканалів.

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Українська сторона може ініціювати підписання нового Будапештського меморандуму з розширенням списку учасників.

– Це питання не знімається з порядку денного, і ми будемо це ініціювати, якщо раптом все це зайде в глухий кут. Але я не вірю, що і далі буде цей глухий кут, – зазначив він.

До оновленого документа можуть приєднатися Німеччина, Польща та інші країни Європи.

Нова економічна стратегія для Донбасу

Україна розробляє нову економічну стратегію для Донбасу. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Олексій Резніков.

Влада готова взяти на себе частину страхового тягаря від тих політичних і військових ризиків, які інвесторам складно передбачити. Для цього створять цільовий фонд для заохочення і сприяння інвестиціям Донбасу.