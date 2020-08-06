В Украине могут уже из 1 сентября повысить минимальную зарплату до 5 тыс. грн.

Соответствующий законопроект президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду в четверг, 6 августа.

— Сегодня президент внесет в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрено уже с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до 5 тыс грн. Это первый шаг, чтобы улучшить социально-экономические гарантии работникам Украины, — сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалев.

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По ее словам, документ могут рассмотреть на внеочередном заседании парламента в августе.

— В соответствии с предложенными изменениями в бюджет, основным источником для финансирования такого увеличения минимальной зарплаты станет, в первую очередь, экономия на обслуживании госдолга, — отметила замглавы Офиса президента.

Он добавила, что в 2021 году в Украине предусмотрены два повышения минимальной зарплаты до 6 тыс. грн и 6,5 тыс. грн.

Минимальная зарплата в Украине

Минимальные заработная плата в Украине составляет 4 723 грн в месяц.

Последнее повышение произошло в январе 2020 года. Тогда зарплату подняли на 13% — 550 грн.

С 1 января вырос прожиточный минимум — с 1 936 грн до 2 027 грн.