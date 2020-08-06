В Україні можуть вже із 1 вересня підвищити мінімальну зарплату до 5 тис. Грн.

Відповідний законопроект президент України Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради в четвер, 6 серпня.

– Сьогодні президент внесе до Верховної Ради законопроект, яким передбачено вже з 1 вересня підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн. Це перший крок, щоб поліпшити соціально-економічні гарантії працівникам України, – повідомила заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів.

За її словами, документ можуть розглянути на позачерговому засіданні парламенту в серпні.

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– Згідно із запропонованими змінами до бюджету, основним джерелом для фінансування такого зростання мінімальної зарплати стане, насамперед, економія на обслуговуванні держборгу, – зазначила заступник голови Офісу президента.

Він додала, що у 2021 році в Україні передбачено два зростання мінімальної зарплати до 6 тис. грн і 6,5 тис. грн.

Мінімальна зарплата в Україні

Мінімальна заробітна плата в Україні становить 4 723 грн на місяць.

Останнє підвищення відбулося в січні 2020 року. Тоді зарплату підняли на 13% – 550 грн.

З 1 січня зріс прожитковий мінімум – з 1 936 грн до 2 027 грн.