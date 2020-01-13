Согласно закону Украины О государственном бюджете на 2020 год минимальная зарплата повысилась на 550 гривен – до 4 723 грн (ранее было 4 173 грн. – Ред.), это на 13,2% больше, чем в 2019-м.

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Таким образом, увеличится и размер налогообложения физлиц-предпринимателей.

Первая группа единого налога:

Единый налог – 10% прожиточного минимума (210,2 грн);

ЕСВ – 1039,06 грн (22% минимальной зарплаты);

Всего – 1249,26 грн.

Вторая группа единого налога:

Единый налог – 20% минимальной зарплаты (944,6 грн);

ЕСВ – 1039,06 грн;

Всего – 1983,66 грн.

Третья группа:

Единый налог – 5% дохода;

ЕСВ – 1039,06 грн;

Всего –1039,06 + 5% дохода.

Также с 1 января вырос прожиточный минимум на одного человека до 2 027 грн (ранее 1 936 грн. – Ред.).

Прожиточный минимум в 2020 году должен повыситься еще дважды: с 1 июля до 2 118 грн и с 1 декабря до 2 189 грн.

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