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Факты / Украина

Более, чем на 13%: в Украине возросла минимальная зарплата

Согласно закону Украины О государственном бюджете на 2020 год минимальная зарплата повысилась на 550 гривен – до 4 723 грн (ранее было 4 173 грн. – Ред.), это на 13,2% больше, чем в 2019-м.

Читайте: Как будет повышаться прожиточный минимум в 2020

Таким образом, увеличится и размер налогообложения физлиц-предпринимателей.

Первая группа единого налога:

  • Единый налог – 10% прожиточного минимума (210,2 грн);
  • ЕСВ – 1039,06 грн (22% минимальной зарплаты);
  • Всего – 1249,26 грн.

Вторая группа единого налога:

  • Единый налог – 20% минимальной зарплаты (944,6 грн);
  • ЕСВ – 1039,06 грн;
  • Всего – 1983,66 грн.

Третья группа:

  • Единый налог – 5% дохода;
  • ЕСВ – 1039,06 грн;
  • Всего –1039,06 + 5% дохода.

Также с 1 января вырос прожиточный минимум на одного человека до 2 027 грн (ранее 1 936 грн. – Ред.).

Прожиточный минимум в 2020 году должен повыситься еще дважды: с 1 июля до 2 118 грн и с 1 декабря до 2 189 грн.

Мы также выяснили, сможет ли Украина за 7 лет догнать Польшу по уровню зарплат – насколько это реально и что нужно для этого сделать государству.

Фото: Dreamstime

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