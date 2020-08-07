Украина близка к согласованию даты обмена и 3-5 участков разведения сил – Ермак

Стороны ведут переговоры о новых участках для разведения войск на Донбассе.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак и уточнил, что речь идет о по меньшей мере трех новых участках.

— Сегодня мы очень близки к согласованию 3-5 участков, — сказал он.

Ермак сообщил, что на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы могут согласовать списки на освобождение удерживаемых лиц.

О конкретных датах обмена можно будет говорить в течение нескольких недель, уточнил руководитель ОП.

Москва получила от Киева список на освобождение 22 крымских татар, которых Россия удерживает в оккупированном Крыму, добавил Ермак.

Вопрос освобождения людей, в том числе крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с гибелью сына, поднимал также президент Украины Владимир Зеленский в последнем разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.

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Разведение сил на Донбассе

Осенью 2019 года произошло первое разведение сил и средств возле населенных пунктов Золотое-4 и Петровское.

Во время встречи лидеров нормандской четверки в Париже в декабре 2019 года стороны подтвердили необходимость разведения войск еще на трех участках.

Украинская сторона предложила осуществить разведение в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселовка Второй и у КПВВ Гнутово.

Наблюдатели миссии ОБСЕ регулярно заявляют о том, что российские боевики нарушают разведение сил, о котором договорились осенью 2019 года.

Фото: ООС