Україна близька до узгодження дати обміну та 3-5 ділянок розведення сил – Єрмак

Сторони ведуть переговори про нові ділянки для розведення військ на Донбасі.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак і уточнив, що мова йде про щонайменше три нові ділянки.

– Сьогодні ми дуже близькі до узгодження 3-5 ділянок, – сказав він.

Єрмак повідомив, що на найближчих засіданнях Тристоронньої контактної групи можуть узгодити списки на звільнення утримуваних осіб.

Про конкретні дати обміну можна буде говорити протягом декількох тижнів, уточнив керівник ОП.

Москва отримала від Києва список на звільнення 22 кримських татар, яких Росія утримує в окупованому Криму, додав Єрмак.

Питання звільнення людей, зокрема, кримського татарина Руслана Сулейманова в зв’язку з загибеллю сина, піднімав також президент України Володимир Зеленський в останній розмові з російським колегою Володимиром Путіним.

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Розведення сил на Донбасі

Восени 2019 року відбулося перше розведення сил і засобів біля населених пунктів Золоте-4 і Петровське.

Під час зустрічі лідерів нормандської четвірки у Парижі в грудні 2019 року сторони підтвердили необхідність розведення військ ще на трьох ділянках.

Українська сторона запропонувала здійснити розведення в районі залізничного мосту в Станиці Луганській, поблизу Авдіївки, Новоселівка Другої та біля КПВВ Гнутове.

Спостерігачі місії ОБСЄ регулярно заявляють про те, що російські бойовики порушують розведення сил, про яке домовилися восени 2019 року.

Фото: ООС