Україна пустить воду у Крим за однієї умови – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість постачання прісної води з материкової частини України в анексований Крим. Але тільки у разі гуманітарної катастрофи на півострові.
При цьому він сказав, що Україна не постачатиме воду на військові бази РФ.
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– У разі необхідності забезпечити людей водою, якщо гуманітарна катастрофа Україна буде забезпечувати українців водою і всім необхідним, медикаментами, їжею і так далі, – сказав Шмигаль в інтерв’ю Радіо Свобода.
На даний момент технічно неможливо постачати дніпровську воду до Криму.
– Кримський канал перекритий, і його неможливо сьогодні запустити при наявній інфраструктурі, -сказав прем’єр-міністр.
Вода у Крим
Україна перекрила водопостачання на півострів ще у травні 2014 року через кілька місяців після анексії півострову Росією.
85% потреб жителів прісною водою постачалось через Північно-кримський канал. Після перекриття водопостачання воду окупанти беруть з водосховищ та підземних джерел.
Крим отримає воду тільки тоді, коли він фактично повернеться до складу України.