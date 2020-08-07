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Факти / Україна / Суспільство

Україна пустить воду у Крим за однієї умови – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість постачання прісної води з материкової частини України в анексований Крим. Але тільки у разі гуманітарної катастрофи на півострові.

При цьому він сказав, що Україна не постачатиме воду на військові бази РФ.

Читайте: Як перекривали постачання води в Крим – інтерв’ю Андрія Сенченка

– У разі необхідності забезпечити людей водою, якщо гуманітарна катастрофа Україна буде забезпечувати українців водою і всім необхідним, медикаментами, їжею і так далі, – сказав Шмигаль в інтерв’ю Радіо Свобода.

На даний момент технічно неможливо постачати дніпровську воду до Криму.

– Кримський канал перекритий, і  його неможливо сьогодні запустити при наявній інфраструктурі, -сказав прем’єр-міністр.

Вода у Крим

Україна перекрила водопостачання на півострів ще у травні 2014 року через кілька місяців після анексії півострову Росією.

85% потреб жителів прісною водою постачалось через Північно-кримський канал. Після перекриття водопостачання воду окупанти беруть з водосховищ та підземних джерел.

Крим отримає воду тільки тоді, коли він фактично повернеться до складу України.

Джерело: Радіо Свобода

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