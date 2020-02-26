Как перекрывали поставки воды в Крым – интервью Андрея Сенченко

Украинский политик и общественный деятель Андрей Сенченко в интервью Фактам ICTV рассказал, как в 2014 году принимал решение перекрыть воду в Крым.

– Трудно было, когда выходили наши военные из Крыма, я понимал, что мы оставляем много наших украинских граждан без защиты. За 6 лет сформировалась мысль, что в Крыму только одни предатели – на самом деле это не так, – рассказывает Сенченко.

По его словам, он сразу понимал важность такого решения.

– Поскольку я работал в трех крымских правительствах, я понимал, насколько это (перекрытие воды, – Ред.) влиятельным рычагом давления может быть на государство-агрессор. Это единственный вопрос, который оккупанты никогда не решат. Крым получит воду только тогда, когда он фактически вернется в состав Украины и когда будет восстановлена ​​украинская власть и права граждан.

Когда Янукович сбежал, в казне не было денег, а на то, чтобы построить плотину, нужны были немалые средства.

– Мы посчитали, что такая плотина будет стоить около 60 млн грн. Денег на это не было. У нас был другой вариант: перекрыть воду на главной постройке в Каховке, но тогда эту воду не получили бы аграрии Херсонщины. Поэтому перед нами стоял выбор – либо плотина на административной границе Крыма, или перекрывать на главной постройке.

Андрей Сенченко рассказал, что тогда он собрал аграриев Херсонщины, чтобы вместе обсудить ситуацию. Аграрии решили собирать средства на строительство плотины.

Предприниматели профинансировали строительство, и ее довольно быстро возвели.

Плотина простояла три года, пока государство уже не построило капитальную.

– Был большой риск, ведь тогда только захватили Крым, и Европа еще не поняла.

То есть международной поддержки у государства еще не было.

– Мы понимали, что Путин мог сделать все, что угодно – даже захватить русло канала у главной постройки в Каховке. Нам надо было выиграть время.

По инициативе Сенченко команда прибегла к определенным хитростям. На строительстве поставили большое панно с надписью Строится узел расчета подачи воды в Крым.

Благодаря этому окупать решили, что Украина хочет не перекрыть, а продавать воду.

– Они думали, что мы будем с ними торговаться. На самом деле, это была просто глухая плотина.

Невозможно подавать сейчас воду снова или вести дискуссии по этому поводу.

– Эквивалентом воды в Крым является кровь украинских солдат и мирных жителей на Донбассе. Все, что Россия вынуждена тратить на обеспечение Крыма водой, не идет на распространение убийств в Донбассе.

В 2014 году приехали россияне, которые пытались подкупить Сенченко.

– Они выяснили, кто инициатор этой истории. Предлагали $20 млн. Когда я никак не отреагировал, представитель сказал, что они найдут дверь, за которой это предложение примут.

После такого предложения Андрей Сенченко в эфире одного из телеканалов рассказал о сумке с $20 млн, которая кочует по Киеву и ищет те самые двери.

Через несколько месяцев появился документ – поручение премьер-министра Украины Арсения Яценюка для должностных лиц: изучить формирование акционерного сообщества на базе Северо-Крымского канала.

– Идет война, оккупация, а они собрались зарегистрировать такое сообщество, чтобы торговать водой с Крымом.

Украинский деятель отметил, что вода – это чуть ли не единственный вопрос, который они не могут решить.

– Природной воды, которая есть в Крыму, хватает населению. Однако все остальное требует инвестиции, а Россия сейчас не в том состоянии, чтобы такие проекты реализовывать.

Этой воды не хватает для колонизаторов, которые едут в наш Крым под защитой российских войск.

– Воды не хватает для так называемых туристов. Это хлам, который они собирают со всей России, который в своей жизни путешествовал только к ближайшему пивному магазину.

Такое психологическое давление на украинское общество делается для того, чтобы можно было обеспечить водой колонизаторов, войска и туристов.

– Только информационным давлением на общество, они понимают, что ничего не сделают. Поэтому они постоянно ищут каналы влияния в коридорах власти.

Если бы произошло восстановление подачи воды, это бы означало, что государство поставило свою подпись под тем, что мы отказываемся от Крыма.

– Если возобновить поставки воды, это будет означать, что больше никто в мире ничего с нами не будет обсуждать про Крым.

Напомним, 26 февраля отмечают годовщину крымского сопротивления российской оккупации.