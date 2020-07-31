Школьники в Киеве ежедневно будут начинать учебу с гимна Украины

В новом учебном году во всех школах Киева уроки будут начинаться с гимна Украины.

Об этом сообщил депутат Киевсовета Олег Бондарчук.

Решение было принято в четверг, 30 июля.

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Ежедневное исполнение гимна Украины станет обязательным для всех столичных школ.

Бондарчук отметил, что это поспособствует воспитанию патриотизма среди подростков.

Депутат Игорь Мирошниченко также добавил, что во многих странах мира такое начало школьного обучения давно стало традицией, в частности, в США.

Школьное обучение и карантин

На днях в Минздраве утвердили рекомендации по организации обучения в школах с 1 сентября.

Так, к работе не будут допускать учителей с повышенной температурой, а маски нужно будет носить везде, кроме уроков.

Учеников, у которых обнаружат симптомы заболевания при отсутствии родителей, рекомендуют временно изолировать.