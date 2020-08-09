9 августа в Киеве зафиксировали 9 498 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, за сутки — 120 новых.
Заболели:
- 5 женщин в возрасте от 19 до 69 лет;
- 54 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет;
- 4 девочки от 4 до 10 лет и 7 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы за сутки госпитализировали 19 пациентов.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Голосеевский — 759;
- Дарницкий — 1 549;
- Деснянский — 1 174;
- Днепровский — 1 101;
- Оболонский — 836;
- Печерский — 893;
- Подольский — 583
- Святошинский — 798;
- Соломенский — 1 020;
- Шевченковский — 785.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине 8 августа
Согласно статистике коронавируса в Украине 8 августа, в стране подтвердили 1 489 новых случаев. Всего за время пандемии заболели 9 750 человек.
От коронавируса за все время умерли 1 879 людей, за сутки — 27.
В то же время выздороветь удалось 43 055 пациентам, за сутки — 600.