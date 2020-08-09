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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

9 августа в Киеве зафиксировали 9 498 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, за сутки — 120 новых.

Заболели:

  • 5 женщин в возрасте от 19 до 69 лет;
  • 54 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет;
  • 4 девочки от 4 до 10 лет и 7 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 19 пациентов.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

  • Голосеевский — 759;
  • Дарницкий — 1 549;
  • Деснянский — 1 174;
  • Днепровский — 1 101;
  • Оболонский — 836;
  • Печерский — 893;
  • Подольский — 583
  • Святошинский — 798;
  • Соломенский — 1 020;
  • Шевченковский — 785.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

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ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 8 августа

Согласно статистике коронавируса в Украине 8 августа, в стране подтвердили 1 489 новых случаев. Всего за время пандемии заболели 9 750 человек.

От коронавируса за все время умерли 1 879 людей, за сутки — 27.

В то же время выздороветь удалось 43 055 пациентам, за сутки — 600.

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