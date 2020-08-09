9 августа в Киеве зафиксировали 9 498 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, за сутки — 120 новых.

Заболели:

5 женщин в возрасте от 19 до 69 лет;

54 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет;

4 девочки от 4 до 10 лет и 7 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 19 пациентов.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Голосеевский — 759;

Дарницкий — 1 549;

Деснянский — 1 174;

Днепровский — 1 101;

Оболонский — 836;

Печерский — 893;

Подольский — 583

Святошинский — 798;

Соломенский — 1 020;

Шевченковский — 785.

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Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 8 августа

Согласно статистике коронавируса в Украине 8 августа, в стране подтвердили 1 489 новых случаев. Всего за время пандемии заболели 9 750 человек.

От коронавируса за все время умерли 1 879 людей, за сутки — 27.

В то же время выздороветь удалось 43 055 пациентам, за сутки — 600.