Протесты в Беларуси: силовики избили журналиста Чернова

В Беларуси во время разгона демонстраций силовики избили журналиста информационного агентства Associated Press, украинца Мстислава Чернова.

Коллеги Мстислава с АР говорят, что “сейчас он в норме”, однако правоохранители ночью били его по рукам и ногам, а британское издание Independent сообщало, что незадолго до полуночи фотографа AP Мстислава Чернова госпитализировали в больницу с подозрением на сотрясение мозга после избиения ОМОНом в фургоне милиции.

Утром стало известно, что журналист вышел из больницы, у него нет переломов или других серьезных травм.

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Из-за чего начались протесты

Люди вышли на улицы нескольких крупных городов Беларуси после того, как государственный экзит-полл показал убедительную победу нынешнего президента Александра Лукашенко.

Тысячи возмущенных сторонников оппозиции вышли высказать недоверие результатам голосования, которое состоялось 9 августа.

Присутствие милиции в Минске было интенсивным в течение дня, а вечером полиция установила блокпосты по периметру города для проверки разрешений на жительство, очевидно, опасаясь приезда протестующих из других городов.

Источник: Сергей Томиленко