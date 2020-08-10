У Білорусі під час розгону демонстрацій силовики побили журналіста інформаційного агентства Associated Press, українця Мстислава Чернова.

Колеги Мстислава з АР кажуть, що “наразі він у нормі”, однак правоохоронці вночі били його по руках і ногах, а британське видання Independent повідомляло, що незадовго до півночі фотографа AP Мстислава Чернова госпіталізували до лікарні з підозрою на струс мозку після побиття ОМОНом у фургоні міліції.

Зараз дивляться

На ранок стало відомо, що журналіст вийшов з лікарні, у нього немає переломів чи інших серйозних травм.

Читайте: Зеленський закликав Білорусь відмовитися від вуличного насильства

Через що розпочалися протести

Люди вийшли на вулиці декількох великих міст Білорусі після того, як державний екзит-пол показав переконливу перемогу нинішнього президента Олександра Лукашенка.

Тисячі обурених прихильників опозиції вийшли висловити недовіру результатам голосування, яке відбулося 9 серпня.

Присутність міліції в Мінську була інтенсивною протягом дня, а ввечері поліція встановила блокпости навколо міста для перевірки дозволів на проживання, очевидно, побоюючись приїзду учасників протесту з інших міст.

Джерело: Сергій Томіленко

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.