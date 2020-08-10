Выборы в Беларуси 2020 прошли 9 августа и вызвали волну протестов, ведь по предварительным результатам победу одержал Александр Лукашенко.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на протесты в Беларуси и призвал решить все мирным путем.

— Наши соседи белорусы переживают сейчас непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает только с общественного доверия. Исключительно доверия. Сомнения же в таких масштабах — это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному нарастающему протесту. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем.

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Зеленский призвал белорусов к толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия.

— Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог разрешит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия. Только взаимопонимания между всеми сторонами способно сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии.

По словам Зеленского, Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов. И постараться обеспечить собственному народу его права и свободу в полном объеме.

— Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями. Беларусь — наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями далее.

Предварительные результаты

Результаты государственного экзит-пола показали победу Александра Лукашенко на выборах в Беларуси с результатом чуть менее 80%. Противники нынешнего президента считают, что волеизъявление было сфальсифицировано.

После этого тысячи протестующих собрались на улицах белорусских городов.

По предварительным результатам от ЦИК, Лукашенко побеждает с результатом 80,23%, а его главная конкурентка Светлана Тихановская набрала 9,90%.