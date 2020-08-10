На карантині втратили роботу 500 тис. українців, але 200 тис. вже знайшли роботу

В Україні статус безробітного станом на серпень 2020 мають 502 тис. громадян. За період дії карантину з 12 березня по 4 серпня статус безробітного отримали 406 тис. людей.

Попри такі цифри, протягом 12 березня – 31 липня знайшли роботу 222 тис. громадян, з них – 151 тис. безробітних.

Держслужба зайнятості переконує, що наразі відновлюється робота підприємств та організацій у всій країні. Тому зростає кількість поданих вакансій та поступово зменшується кількість зареєстрованих безробітних.

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Зокрема, у квітні статус безробітного отримали 149 тис. людей, а вже у травні їхня кількість становила 97 тис., у червні – 75 тис., у липні – 68 тис.

Також з 1 липня в Україні збільшився максимальний розмір допомоги з безробіття до 8 788 грн за місяць у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму.

Він становив для працездатних осіб 2 102 грн, а з 1 липня – 2 197 грн.

Джерело: Державний центр зайнятості