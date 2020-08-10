Несколько десятков активистов и жителей ближайших районов города провели митинг возле здания администрации МТП Южный. В руках у протестующих были плакаты: Уберите селитру из Южного, Порт Южный – не Бейрут и Широков, покажи селитру.

По словам участников акции протеста, в порту под открытым небом, с нарушениями правил безопасности уже более двух лет хранится около 10 тыс. тонн селитры.

Кроме того, митингующие выразили опасение, что склад хранения селитры находится возле железнодорожных путей, где периодически происходит отгрузка карбамида, что повышает взрывоопасность объекта.

— Вы можете себе представить такое: почти 10 тыс. тонн взрывоопасного вещества хранится прямо посреди неба, без соблюдения правил безопасности. А рядом — Одесский припортовый завод, на котором перегружают аммиак, и железная дорога, где отгружают карбамид. Мы с ужасом можем только представить, что будет, если не дай Бог, рванет. Хватит же одного небрежно брошенного окурка. В Бейруте сдетонировало около 3 тыс. тонн селитры — и город почти полностью разрушен. А в нашем случае, если рванет 10 тыс. тонн — снесет половину района. Будут десятки тысяч человеческих жертв. При этом глава Южненского филиала АМПУ Широков делает вид, что у него все в порядке, — возмущались активисты.















Одесские активисты требовали у администрации порта Южный убрать селитру / 4 фотографии

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Митингующие заявили, что не верят заявлениям руководителя Южненского филиала АМПУ. Зная наши власти, и то, как они любят для галочки отчитываться, только, чтобы прикрыться перед вышестоящим руководством, мы не верим заявлениям Широкова.

Ведь случись что — будут кивать друг на друга и перекладывать вину на чужие плечи. Танкер Делфи — яркий тому пример. Год лежит гниет, а городские власти перекладывают вину на область, область на АМПУ, АМПУ — на город, и крайних не найдешь. Поэтому мы будем выходить на митинги до тех пор, пока не будет убрана из порта эта бомба замедленного действия, добавили активисты.

Несмотря на то, что люди готовы были передать свои требования руководству Южненского АМПУ, к ним никто из чиновников так и не вышел.

Напомним, танкер Делфи продолжает лежать возле берегов Одессы после того, как в ноябре 2019 года сел на мель в Черном море.