Кілька десятків активістів і жителів найближчих районів міста провели мітинг біля будівлі адміністрації МТП Південний. В руках у протестувальників були плакати: Приберіть селітру з Південного, Порт Південний – не Бейрут і Широков, покажи селітру.

За словами учасників акції протесту, в порту під відкритим небом, з порушеннями правил безпеки вже понад два роки зберігається близько 10 тис. тонн селітри.

Крім того, учасники мітингу висловили побоювання, що склад зберігання селітри знаходиться біля залізничних колій, де періодично відбувається відвантаження карбаміду, що підвищує вибухонебезпечність об’єкту.

– Ви можете собі уявити таке: майже 10 тис. тонн вибухонебезпечної речовини зберігається прямо просто неба, без дотримання правил безпеки. А поруч – Одеський припортовий завод, на якому перевантажують аміак, і залізниця, де відвантажують карбамід. Ми з жахом можемо тільки уявити, що буде, якщо не дай Бог, станеться вибух. Досить ж одного недбало кинутого недопалка. У Бейруті здетонувало приблизно 3 тис. тонн селітри – і місто майже повністю зруйноване. А в нашому випадку, якщо вибухне 10 тис. тонн – знесе половину району. Будуть десятки тисяч людських жертв. Водночас голова Південної філії АМПУ Широков вдає, що у нього все гаразд, – обурювалися активісти.















Одеські активісти вимагали у адміністрації порту Південний прибрати селітру / 4 фотографии

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Мітингувальники заявили, що не вірять заявам керівника Південної філії АМПУ. Знаючи нашу владу, і те, як вони люблять для галочки звітувати, тільки щоб прикритися перед вищим керівництвом, ми не віримо заявам Широкова.

Адже якщо щось трапиться – будуть кивати один на одного та перекладати провину на чужі плечі. Танкер Делфі – яскравий тому приклад. Рік лежить гниє, а міська влада перекладає провину на область, область на АМПУ, АМПУ – на місто, і крайніх не знайдеш. Тому ми будемо виходити на мітинги до тих пір, поки не буде прибрана з порту ця бомба уповільненої дії, додали активісти.

Незважаючи на те, що люди готові були передати свої вимоги керівництву Південного АМПУ, до них ніхто з чиновників так і не вийшов.

Нагадаємо, танкер Делфі продовжує лежати біля берегів Одеси після того, як в листопаді 2019 року сів на мілину в Чорному морі.