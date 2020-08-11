Павла Вовка и еще шестерых судей объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск скандального судью Павла Вовка и еще шесть человек, которых подозревают в попытке захвата государственной власти.

Они действовали в рамках преступной организации во главе с председателем Окружного админсуда Киева, которая хотела захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создать искусственные препятствия в их работе.

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Накануне в НАБУ также опубликовали видео, как Вовк и судьи покупали золото и планировали захват власти.

Записи разговоров он назвал сфальсифицированными и добавил, что в отставку не собирается.

В тот же день НАБУ объявило о подозрении главе Окружного административного суда Павлу Вовку.