PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Павла Вовка и еще шестерых судей объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск скандального судью Павла Вовка и еще шесть человек, которых подозревают в попытке захвата государственной власти.

Они действовали в рамках преступной организации во главе с председателем Окружного админсуда Киева, которая хотела захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создать искусственные препятствия в их работе.

Читайте: Чем известен Окружной административный суд Киева: топ-5 резонансных дел

Накануне в НАБУ также опубликовали видео, как Вовк и судьи покупали золото и планировали захват власти.

Записи разговоров он назвал сфальсифицированными и добавил, что в отставку не собирается.

В тот же день НАБУ объявило о подозрении главе Окружного административного суда Павлу Вовку.

Источник: НАБУ

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх