Павла Вовка і ще шістьох суддів оголосили в розшук

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук скандального суддю Павла Вовка і ще шістьох людей, яких підозрюють у спробі захопленні державної влади.

Вони діяли у межах злочинної організації на чолі з головою Окружного адмінсуду Києва, яка хотіла захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України , Вищою радою правосуддя та створити штучні перешкоди у їхній роботі.

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Напередодні у НАБУ також опублікували відео, як Вовк і судді купували золото та планували захоплення влади.

Записи розмов він назвав сфальсифікованими і додав, що у відставку не збирається.

У той же день НАБУ оголосило про підозру голові Окружного адміністративного суду Павлу Вовку.