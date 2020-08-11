У Білорусі на 11 серпня запланований загальнонаціональний мітинг, ініційований учасниками акцій протесту проти фальсифікацій результатів президентських виборів.
– Режим тримається виключно на нас і страйк – це те, чого він боїться найбільше. На податки від нашої праці він годує свою армію чиновників і бандитів в чорному, які стріляють мирним людям в спину і ногами б’ють жінок, – йдеться в повідомленні.
Ініціатори страйку мають три вимоги:
- Визнання Світлани Тихановської новим президентом Республіки Білорусь.
- Звільнення всіх політичних ув’язнених.
- Проведення нових чесних виборів.
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Відзначається, що страйк – це законний і прописаний в Конституції вид протесту, тому затримати за нього не можуть, а звільнити всіх з роботи неможливо.
– Давайте зробимо з похорону диктатури свято, – закликали організатори.
Другий день протестів
Протести у Білорусі розпочалися увечері в неділю, 9 серпня, в день виборів президента.
Тисячі людей вийшли на вулиці у багатьох містах Білорусі, щоб засудити сфальсифіковане голосування. Це призвело до зіткнень зі співробітниками правоохоронних органів.
Джерело: Nexta