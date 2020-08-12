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Факти / Україна / Політика

Потрібно відмовитися від поняття “особливого статусу ОРДЛО” – Кравчук

Перший президент України, очільник української групи в ТКГ Леонід Кравчук запропонував відмовитися від терміну “особливий статус ОРДЛО”.

Про це він заявив в ефірі одного із телеканалів.

– Зараз це нереально. Поняття “особливий статус” суперечить законодавству України.

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Натомість Леонід Кравчук сказав, що кращим формулюванням стане особливий режим адміністративного управління.

– Це більше буде відповідати реформі місцевого самоврядування і нашій Конституції, – зауважив він.

Роль США у вирішенні конфлікту на Донбасі

На початку серпня Леонід Кравчук запропонував обговорити можливість залучення США до врегулювання ситуації на Донбасі.

Він додав, що це можливо, однак у перспективі: наразі у Штатів наразі існують свої проблеми, зокрема, підготовка до виборів президента і пандемія коронавірусу.

Джерело: Дім

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