Потрібно відмовитися від поняття “особливого статусу ОРДЛО” – Кравчук

Перший президент України, очільник української групи в ТКГ Леонід Кравчук запропонував відмовитися від терміну “особливий статус ОРДЛО”.
Про це він заявив в ефірі одного із телеканалів.
– Зараз це нереально. Поняття “особливий статус” суперечить законодавству України.
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Натомість Леонід Кравчук сказав, що кращим формулюванням стане особливий режим адміністративного управління.
– Це більше буде відповідати реформі місцевого самоврядування і нашій Конституції, – зауважив він.
Роль США у вирішенні конфлікту на Донбасі
На початку серпня Леонід Кравчук запропонував обговорити можливість залучення США до врегулювання ситуації на Донбасі.
Він додав, що це можливо, однак у перспективі: наразі у Штатів наразі існують свої проблеми, зокрема, підготовка до виборів президента і пандемія коронавірусу.
Джерело: Дім