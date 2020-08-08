Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что существует четыре варианта полного прекращения огня на Донбассе.

В частности, он заявил, что украинская сторона готова будет пойти на уступки, но если на соответствующие шаги готовы будут идти с другой стороны.

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— Мы видим, что это надо сделать путем переговоров — раз, путем дискуссий — два, путем компромиссов — три. И путем соответствующих уступок, — отметил Леонид Кравчук.

Кроме того, по его словам, ни одна сторона не может ставить ультиматумы.

Видеоконференция ТКГ запланирована на середину августа.

Кравчук хочет привлечь США к урегулированию ситуации на Донбассе

Решить вопрос установления мира на Донбассе будет очень сложно без участия в этом процессе США.

Однако Леонид Кравчук отметил, что говорит о привлечении США к переговорам в перспективе. Поскольку у Штатов сейчас существуют свои проблемы, в частности, подготовка к выборам президента и пандемия коронавируса.

Источник: ObozTV