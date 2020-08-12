Демографическая ситуация в Украине 2020: как изменится рождаемость

Численность населения в мире закономерно уменьшается, однако сегодня молодые люди не спешат рожать детей и даже жениться.

Карьеризм, исторический контекст, слом стереотипов, финансовая и психологическая готовность — и это далеко не полный перечень факторов, которые изменяют подход молодежи к созданию семьи.

Факты ICTV проанализировали данные Госкомстата и пообщались с экспертами, чтобы понять, какая сейчас демографическая ситуация в Украине и мире в целом, и будет ли иметь это негативные последствия в перспективе.

Падает коэффициент рождаемости

Исследователи из Института метрики и оценки здоровья Университета Вашингтона определили, что сегодня в среднем одна женщина рожает 2-3 ребенка, однако к 2100 году этот показатель упадет до отметки 1,7.

К примеру, в 1950 году женщина в течение жизни рожала 4-5 детей.

Казалось бы, два ребенка в семье — это идеально, потому что тогда население будет оставаться неизменным, но все немного сложнее.

Даже самая лучшая система здравоохранения не гарантирует, что все дети доживут до совершеннолетия. Например, в Украине в прошлом на 1 000 детей в возрасте до 1 года умирало семь младенцев, а в 1991 году — почти 13.

А еще в мире сейчас рождается больше мальчиков, чем девочек, что также влияет на показатель замещения. В Украине почти стабильно с времени независимости и до сих пор на 100 девочек рождается 107 мальчиков.

Тенденция рождаемости в Украине

В течение 2019 года в Украине родилось 310 605 младенцев, а из-за природных и внешние факторов умерло 581 114 человек — это практически вдвое больше. Однако с развитием медицины у нас сократился показатель смертности среди новорожденных.

Зав. отдела исследований демографических процессов и политики Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Ирина Курило отмечает, что выход женщин на рынок труда, повышение образовательного уровня и доступ к контрацепции стали одними из ключевых факторов уменьшения показателя рождаемости.

Также специалист выделяет, что материнство постарело, то есть женщины начали рожать в более позднем возрасте.

Сегодня в 15-19 лет девушки почти не рожают, а в 1991 году такая ранняя беременность была нормой. Сейчас наибольшее количество женщин рожает в возрасте от 25 до 29 лет.

Однако кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры журналистики и новых медиа Университета Гринченко Яна Фруктовая отмечает, что нынешняя модель родительства имеет много положительных сторон.

— Молодые люди стали более осознанно подходить к рождению ребенка и планировать беременность, они много внимания уделяют младенцу, воспитывая его. Это качественно новый уровень родительства, — отмечает психолог.

Доцент объясняет, что на молодежь повлияли многолетняя просветительская деятельность, различного рода феминистские движения и глобальная коммуникация в пределах интернета, которая позволяет перенимать мировой опыт.

— Не менее важной является пропаганда гедонизма, что жизнь одна и надо взять от нее как можно больше: это может быть саморазвитие или карьерный рост. Последнему способствуют гендерные квоты, которые дают возможность женщине занимать руководящие должности в политике и других органах власти, — выделяет Яна Фруктовая.

Женщины рожают здоровых детей даже после 40 лет, среди них есть и мировые знаментитости — это Моника Беллучи, Николь Кидман, Кортни Кокс, Мерил Стрип и Холли Берри.

Медицина не стоит на месте и позволяет женщинам стать мамой независимо от возраста.

Как демография влияет на экономику Украины

Уменьшение количества новорожденных и сравнительно высокий показатель смертности формирует перевернутую возрастную структуру населения, когда стариков больше, чем молодых.

Эта ситуация задает много вопросов: кто будет работать и платить налоги, повысят ли пенсионный возраст и как государство может изменить демографическую политику?

Демограф Ирина Курило говорит, что на экономику влияет не столько сокращение численности, как изменения в структуре населения в сторону уменьшения доли трудоспособных по возрасту контингентов и рост доли пожилых людей.

— Это сугубо демографическая предпосылка до повышения пенсионного возраста, правда, многое зависит от экономической активности пожилых людей, — отмечает специалист.

Соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future, экономист Анатолий Амелин объясняет, что перевернутая возрастная структура увеличивает нагрузку на экономику, потому что пожилые люди проявляют меньшую социальную активность и перестают производить продукт, но взамен получают помощь из госбюджета в виде пенсии, а эти деньги нужно откуда-то брать.

— В таком случае возникает вопрос о повышении пенсионного возраста. Практика показывает, что люди уходя на пенсию, независимо от возраста становятся менее активными, а уровень их доходов существенно падает, поэтому и уменьшается качество жизни, а заодно и ее продолжительность. Поэтому повышение пенсионного возраста в далекой перспективе может активизировать старшее поколение и улучшить их жизнь. У нас на постсоветском пространстве, выход на пенсию воспринимают как нечто хорошее, хотя это приводит к тому, что люди беднеют. Нужно объяснять им, что сохранение работы и активной социальной жизни значительно выгоднее, чем выход на пенсию, — отмечает экономист.

Анатолий Амелин добавляет, что сам факт уменьшения населения влияет на потребительский рынок и возможности для создания продукта, соответственно замедляет темпы роста экономики.

Однако мы входим в эпоху изменения техногологичного уклада, где человеческий труд можно автоматизировать, таким образом можно решить проблему нехватки трудового населения.

Демографическая политика государства

С 1 апреля 2005 во время каденции Виктора Ющенко Украина начала выплачивать родителям деньги за рождение ребенка, а уже через три года сумму выплат увеличили:

первый ребенок — 12 240 грн;

второй ребенок — 25 тыс. грн;

третий ребенок и последующие — 50 тыс. грн.

После существенного увеличения финансовой помощи рождаемость в Украине несколько возросло, но, если анализировать данные Госстата, то эффект был неустойчивым и незначительным.

В 2020 году выплаты значительно увеличились, а рождаемость уменьшилась:

первый ребенок — 100 тыс. грн (сразу выплачивается 25 тыс. грн, потом 2083 грн ежемесячно)

второй ребенок — 200 тыс. грн (сразу выплачивается 50 тыс. грн, потом 4 166 грн ежемесячно)

третий ребенок — 400 тыс. грн (сразу выплачивается 100 тыс. грн, потом 8 333 грн ежемесячно).

То есть нет прямой связи между материальным благосостоянием и количеством детей в семье.

Психолог Яна Фруктовая объясняет, что сегодня ломаются стереотипы и устаревшие догмы, которые требуют раннего формирования семьи.

— В частности возникли такие понятия, как гостевые браки, когда супруги не проживают вместе и childfree — те, кто сознательно отказываются от родительства. Это нельзя характеризовать как нечто положительное или отрицательное — просто взрослые люди делают свой выбор, — отмечает психолог.

Говоря о “низком показателе рождаемости”, следует понимать, что большое количество молодых девушек эмигрируют за границу на учебу или ПМЖ, другие строят карьеру или просто не могут или не хотят иметь детей.

Поэтому в Украине уменьшается количество женщин, которые готовы и могут родить ребенка и даже если в одной мамы четверо младенцев, то средний показатель с учетом бездетных будет закономерно меньше.

Изменение исторического контекста спровоцировала уход от модели высокой рождаемости, поэтому стремление заставить современное общество жить по традиционной модели — это такая же утопия, как и призвать молодежь не пользоваться смартфонами.

В условиях рыночной экономики с высокой значимостью человеческого капитала родители пытаются воспитать конкурентоспособного ребенка и предоставить ему глубокие базовые знания.

Эмоциональная составляющая современного родительства очень изменилась, раньше никто особо не беспокоился, что младенец в колыбели страдает от разлуки с мамой или какой пищей кормить ребенка, как вовремя заметить страхи и избежать психологических травм.

Сейчас же этим изрядно заботятся: родители вкладывают в ребенка нечто большее, чем деньги — свое внимание и время.

Что может сделать государство

Финансовая поддержка — это хорошо, но она никогда не станет весомым фактором для планирования беременности, однако государство может сделать нечто большее — поддерживать те семьи, которые уже сейчас воспитывают детей.

Экономист Анатолий Амелин считает, что на демографическую ситуацию влияет стабильность в стране.

— В первую очередь власти могут принять и изначально имплементировать стратегию развития — это уверит молодежь в завтрашнем дне и позволит им планировать семью. Второе — социальная защита молодых мам, доступная медицина для детей, качественные детские сады/ясли.

Также эксперт добавляет, что людям нужна безопасность и уверенность, что их или их ребенка не обидят в мире, где ухудшается криминогенная ситуация.

Также работодателям нужно преодолеть дискриминацию женщин-матерей на рынке труда, поскольку сейчас молодой маме часто отказывают в трудоустройстве, а отцу не дают оплачиваемых отпусков по уходу за ребенком.

Рождение ребенка и создание семьи — это личный выбор каждого и социальные или демографические факторы не должны заставлять делать это. Человек разумное существо и способен самостоятельно распоряжаться своим телом, жизнью и отношениями.

Нынешняя демографическая ситуация — это не хорошо и не плохо, нужно просто понимать, что время не стоит на месте и изменения в структуре населения это весьма закономерный процесс.

София Телишевская