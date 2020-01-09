У Львівській області мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу та протаранив вантажівку. Внаслідок аварії загину ти людини.

У Львівській області 46-річний водій мікроавтобуса Volkswagen не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де протаранив сідловий тягач Mercedes під керуванням 30-річного іноземця.

– Внаслідок зіткнення, на місці аварії загинули двоє пасажирів мікроавтобуса – 38-річний житель Івано-Франківської області та чоловік, особа якого встановлюються, – розповіли у поліції.

Ще один пасажир мікроавтобуса з місця події був доставлений в лікарню, де від отриманих травм помер.

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Водія Mercedes госпіталізували, згодом йому оберуть міру запобіжного заходу.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 КК України Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.















На Львівщині мікроавтобус виїхав на зустрічну та протаранив вантажівку: троє загиблих / 4 фотографии

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