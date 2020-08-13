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Факти / Україна

На трасі Київ-Одеса зіткнулися рейсові автобуси: дві жертви, 10 постраждалих

Поблизу села Великі Трояни Кіровоградської області на трасі Київ-Одеса зіткнулися два рейсових автобуси.

В результаті ДТП двоє людей загинули і ще 10 постраждали. Їх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Інформація про аварію надійшла рятувальникам 13 серпня.

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На місці працювали три людини особового складу та одна одиниця техніки.

 

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Публикация от dtp.kiev.ua (@dtpkievua)

ДТП у Дніпрі

11 серпня в Дніпрі вантажівка зіткнулася з маршрутним таксі.

Вантажний автомобіль Mercedes виїхав на зустрічну смугу і протаранив мікроавтобус, в якому знаходилися люди.

В результаті ДТП постраждали дев’ять пасажирів.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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