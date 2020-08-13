На трасі Київ-Одеса зіткнулися рейсові автобуси: дві жертви, 10 постраждалих

Поблизу села Великі Трояни Кіровоградської області на трасі Київ-Одеса зіткнулися два рейсових автобуси.
В результаті ДТП двоє людей загинули і ще 10 постраждали. Їх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.
Інформація про аварію надійшла рятувальникам 13 серпня.
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На місці працювали три людини особового складу та одна одиниця техніки.
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ДТП у Дніпрі
11 серпня в Дніпрі вантажівка зіткнулася з маршрутним таксі.
Вантажний автомобіль Mercedes виїхав на зустрічну смугу і протаранив мікроавтобус, в якому знаходилися люди.
В результаті ДТП постраждали дев’ять пасажирів.