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Факти / Україна

Школярі пройдуть коригуюче навчання у вересні – МОН

Українські школярі розпочнуть навчальний рік з коригуючого навчання.

У Міністерстві освіти розповіли, що це буде перевірка матеріалу, який діти вчили під час карантину.

– Саме в перші місяці 2020-2021 навчального року в школах буде організовано так зване коригуюче навчання, під час якого вчителі зможуть з’ясувати освоєння учнями того матеріалу, який припав на карантин, – йдеться в повідомленні.

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Навчання у вересні 2020

5 травня голова Комітету Верховної Ради з питань освіти науки та інновацій Сергій Бабак розповів, що весь вересень школярі наздоганятимуть програму, яку пропустили через карантин наприкінці навчального року.

Це необхідно для впевненості в тому, що під час карантину всі школярі дивилися відеоуроки.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Dreamstime

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