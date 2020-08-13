Авиакомпания SkyUp показала предварительный график маршрутов на зиму. Из Киева теперь можно будет улететь в ОАЭ, Израиль, Иорданию, Китай, Сербию, Швецию, Словакию, Италию, Францию ​​и Чехия.

Старта полетов — 25 октября, сообщили в SkyUp.

Исключением станет только маршрут из Киева в Дубай, который стартует 26 сентября раза в неделю. Самолеты будут отправляться каждую субботу и среду. С 25 октября рейсы будут выполняться пять раз в неделю — по понедельникам средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

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Из столицы запланированы такие рейсы (цены указаны без багажа):

Киев — Белград: вторник, пятница. От 1 213 грн в одну сторону;

Киев — Братислава: четверг, воскресенье. От 552 грн в одну сторону;

Киев — Стокгольм: вторник, пятница. От 1 516 грн в одну сторону;

Киев — Амман: среда, воскресенье. От 3 277 грн в одну сторону;

Киев — Коломбо: понедельник, четверг. От 13 691 грн.

Из Львова запланировано рейсы до Дубая на среду и субботу по цене от 4 110 грн в одну сторону.

Также самолеты полетят по маршруту (цены указаны без багажа):

Львов — Неаполь: понедельник, пятница. От 1 044 грн в одну сторону;

Львов — Прага: вторник, четверг, воскресенье. От 1 017 грн в одну сторону;

Львов — Париж (Бове): вторник, пятница. От 1 182 грн в одну сторону;

Львов — Тель-Авив: четверг, воскресенье. От 2 845 грн в одну сторону.

Из Харькова запланировано рейсы во вторник, четверг и воскресенье в Прагу. Стоимость билетов будет начинаться от 1 692 грн.

Также будут рейсы (цены указаны без багажа):

Харьков — Дубай: среда, суббота. От 4 206 грн в одну сторону;

Харьков — Париж (Бове): четверг, воскресенье. От 1 912 грн в одну сторону.

Убытки авиакомпаний от карантина

Мировой карантин парализовал работу авиакомпаний и нанес им значительный ущерб сфере. Некоторые авиакомпании объявили о банкротстве, еще часть просят помощи у правительств своих стран.

К примеру, авиакомпания SkyUp претерпела около $ 30 млн прямых убытков, по предварительным подсчетам.

Источник: SkyUp