Авіакомпанія SkyUp показала попередній графік маршрутів на зиму. З Києва тепер можна буде полетіти в ОАЕ, Ізраїль, Йорданію, Китай, Сербію, Швецію, Словаччину, Італію, Францію та Чехія.

Старту польотів – 25 жовтня, повідомили у SkyUp.

Винятком стане тільки маршрут з Києва до Дубаї, який стартує 26 вересня двічі на тиждень. Літаки відправлятимуться щосуботи і щосереди. З 25 жовтня рейси виконуватимуться п’ять разів на тиждень – щопонеділка щосереди, щочетверга, щосуботи і щонеділі.

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З столиці заплановано такі рейси (ціни вказані без багажу):

Київ – Белград: вівторок, п’ятниця. Від 1 213 грн в один бік;

Київ – Братислава: четвер, неділя. Від 552 грн в один бік;

Київ – Стокгольм: вівторок, п’ятниця. Від 1 516 грн в один бік;

Київ – Амман: середа, неділя. Від 3 277 грн в один бік;

Київ – Коломбо: понеділок, четвер. Від 13 691 грн.

З Львова заплановано рейси до Дубаї на середу і суботу за ціною від 4 110 грн в один бік.

Також літаки полетять за маршрутом (ціни вказані без багажу):

Львів – Неаполь: понеділок, п`ятниця. Від 1 044 грн в один бік;

Львів – Прага: вівторок, четвер, неділя. Від 1 017 грн в один бік;

Львів – Париж (Бове): вівторок, п`ятниця. Від 1 182 грн в один бік;

Львів – Тель-Авів: четвер, неділя. Від 2 845 грн в один бік;

З Харкова заплановано рейси у вівторок, четвер і неділю до Праги. Вартість квитків починатиметься від 1 692 грн.

Також будуть рейси (ціни вказані без багажу):

Харків – Дубай: середа, субота. Від 4 206 грн в один бік;

Харків – Париж (Бове): четвер, неділя. Від 1 912 грн в один бік.

Збитки авіакомпаній від карантину

Світовий карантин паралізував роботу авіакомпаній та завдав їм значних збитків сфері. Деякі авіакомпанії оголосили про банкрутство, ще частина просять допомоги в урядів своїх країн.

До прикладу, авіакомпанія SkyUp зазнала близько $30 млн прямих збитків, за попередніми підрахунками.

Джерело: SkyUp