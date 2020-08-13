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Факты / Украина / Общество

В Киеве открыли самый высокий световой фонтан в Украине

В Киеве открыли самый высокий световой фонтан в Украине, который находится в парке Партизанской славы.

Он был внесен в Национальный реестр рекордов Украины как самый высокий световой пешеходный фонтан. Соответствующий сертификат вручили Киевзеленстрой при открытии.

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світловий фонтан у парку Партизанської слави

Исполняющий обязанности генерального директора КО Киевзеленстрой Алексей Король сообщил, что были соблюдены все стандарты в создании современного пространства для отдыха.

— Когда мы обновляем парки, стараемся подчеркнуть их особенность, придать им эмоций. Считаю, что в парке Партизанской славы нам удалось это максимально. Мы построили уникальный для Украины объект. Фонтаны — это всегда позитив, а самый высокий пешеходный световой — это уже немалая гордость, — добавил Король.

Световой пешеходный фонтан состоит из пяти арок высотой от 6 до 7,7 метров. Они создают водопады, где между струями воды, которые поднимают вверх, можно ходить.

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Вечером фонтан подсвечивается LED-светильниками, которые воспроизводят 16,7 млн оттенков. Также есть функция изменения сценария фонтана.

Новый фонтан в парке Партизанской славы будет работать ежедневно с 10.00 до 15.00, вечером — с 18.00 до 23.00, кроме вторника.

Фото: КГГА

Источник: КГГА

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