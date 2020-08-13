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Факти / Україна / Суспільство

У Києві відкрили найвищий світловий фонтан в Україні

У Києві відкрили найвищий світловий фонтан в Україні, який знаходиться у парку Партизанської слави.

Він був внесений до Національного реєстру рекордів України як найвищий світловий пішохідний фонтан. Відповідний сертифікат вручили Київзеленбуд під час відкриття.

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світловий фонтан у парку Партизанської слави

Виконувач обов’язків генерального директора КО Київзеленбуд Олексій Король повідомив, що були дотримані усі стандарти у створені сучасного простору для відпочинку.

 – Коли ми оновлюємо парки, намагаємося підкреслити їхню особливість, додати їм емоцій. Вважаю, що у парку Партизанської слави нам вдалося це максимально. Ми збудували унікальний для України об’єкт. Фонтани – це завжди позитив, а найвищий пішохідний світловий – це вже неабияка гордість, – додав Король.

Світловий пішохідний фонтан складається з п’яти арок висотою від 6 до 7,7 метрів. Вони створюють водоспади, де між струменями води, які піднімають вверх, можна ходити.

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Ввечері фонтан підсвічується LED-світильниками, які відтворюють 16,7 млн відтінків. Також є функція зміни сценарію водограю.

Новий фонтан у парку Партизанської слави працюватиме щоденно з 10.00 до 15.00, увечері – з 18.00 до 23.00, окрім вівторка.

Фото: КМДА

Джерело: КМДА

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