Украина передала ОБСЕ обновленные списки на обмен — Зеленский

Украинская сторона во время подготовки к очередному заседанию Трехсторонней контактной группы передала ОБСЕ обновленные списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц, в которых есть около 100 человек.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

— Мы в ОБСЕ передали новый список на обмен, его подтвердили. Там около 100 человек. Сейчас мы ждем с этой стороны, что они тоже предоставят свой согласованный список.

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Владимир Зеленский также добавил, что теперь ОБСЕ должна определиться, когда в формате Украина-Россия-ОБСЕ может технически проводиться обмен.

Накануне глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина передала России список на обмен 22 крымских татар, которых незаконно удерживают в аннексированном Крыму.

Он также отметил, что на ближайших заседаниях ТКГ, возможно, удастся окончательно согласовать списки на обмен — это вопрос нескольких недель.