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Факти / Україна / Суспільство

Україна передала ОБСЄ оновлені списки на обмін – Зеленський

Українська сторона під час підготовки до чергового засідання Тристоронньої контактної групи передала  ОБСЄ оновлені списки для взаємного звільнення утримуваних осіб, у яких є близько 100 людей.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

– Ми в ОБСЄ передали новий список на обмін, його підтвердили. Там близько 100 людей. Зараз ми чекаємо з цього боку, що вони теж нададуть свій узгоджений список.

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Володимир Зеленський також додав, що тепер ОБСЄ повинна визначитися, коли у форматі Україна-Росія-ОБСЄ може технічно проводитися обмін.

Напередодні голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна передала Росії список на обмін 22 кримських татар, яких незаконно утримують в анексованому Криму.

Він також зазначив, що на найближчих засіданнях ТКГ, можливо, вдасться остаточно узгодити списки на обмін – це питання кількох тижнів.

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