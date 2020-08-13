Україна передала ОБСЄ оновлені списки на обмін – Зеленський

Українська сторона під час підготовки до чергового засідання Тристоронньої контактної групи передала ОБСЄ оновлені списки для взаємного звільнення утримуваних осіб, у яких є близько 100 людей.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

– Ми в ОБСЄ передали новий список на обмін, його підтвердили. Там близько 100 людей. Зараз ми чекаємо з цього боку, що вони теж нададуть свій узгоджений список.

Читайте: Україна близька до узгодження дати обміну та 3-5 ділянок розведення сил – Єрмак

Володимир Зеленський також додав, що тепер ОБСЄ повинна визначитися, коли у форматі Україна-Росія-ОБСЄ може технічно проводитися обмін.

Напередодні голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна передала Росії список на обмін 22 кримських татар, яких незаконно утримують в анексованому Криму.

Він також зазначив, що на найближчих засіданнях ТКГ, можливо, вдасться остаточно узгодити списки на обмін – це питання кількох тижнів.