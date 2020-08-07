В Кремль передан список на освобождение 22 крымских татар, незаконно удерживаемых в аннексированном Крыму.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, этот вопрос поднял президент Украины Владимир Зеленский во время последнего телефонного разговора с Владимиром Путиным.

– Мы ожидаем, что этот вопрос будет решен, – отметил он.

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Ермак также напомнил, что Зеленский просил освободить Руслана Сулейманова, сына которого нашли мертвым в Крыму.

Глава ОП рассказал, что на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы возможно удастся окончательно согласовать списки на обмен – это вопрос нескольких недель.

Разговор Зеленского с Путиным

26 июля Владимир Зеленский и Владимир Путиным провели телефонный разговор.

Лидеры Украины и РФ обсудили выполнение договоренностей, достигнутые во время нормандского саммита в декабре 2019 года.

Они также затронули договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе с 27 июля 2020.

А Зеленский отдельно поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова, у которого погиб трехлетний сын, а также других граждан Украины — в рамках взаимного обмена.