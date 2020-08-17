Кабмин запретил хасидам посещать Умань в этом году — Аваков

Правительство приняло решение ограничить въезд в Украину хасидов на период празднования Рош ха-Шана 2020.

Чиновники поддержали инициированный Министерством внутренних дел Украины запрет, сообщил глава ведомства Арсен Аваков.

— Последние недели Украина фиксирует рост вспышек заболевания короновирусом среди населения. Аналогичная ситуация наблюдается и в других государствах. Что заставляет правительства этих стран возвращаться к более жестким карантина, — заявил Аваков.

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Формат массового мероприятия во время пандемии создает огромные риски распространения вируса.

Рош ха-Шана 2020

Празднование Нового 5780-го года по иудейскому календарю должно было начаться в сентябре и продолжаться три дня.

Ежегодно в Умань приезжают от 30 до 50 тыс. хасидов из разных стран, которые в течение трех дней празднуют и проводят различные религиозные обряды.

Мэр Умани Александр Цебрий заявил, что в случае массового приезда хасидов, он готов на радикальные меры в рамках действующего законодательства, а именно организовать блокпосты на въезде в город.