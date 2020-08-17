Кабмін заборонив хасидам відвідувати Умань цього року – Аваков

Уряд ухвалив рішення обмежити в’їзд до України хасидів на період святкування Рош ха-Шана 2020.
Урядовці підтримали ініційовану Міністерством внутрішніх справ України заборону, повідомив очільник відомства Арсен Аваков.
– Останні тижні Україна фіксує зростання спалахів захворювання на короновірус серед населення. Аналогічна ситуація спостерігається і в інших державах. Що змушує уряди цих країн повертатися до більш жорстких карантинних обмежень, – заявив Аваков.
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Формат масового заходу під час пандемії створює величезні ризики поширення вірусу.
Рош ха-Шана 2020
Святкування Нового 5780-го року за іудейським календарем мало розпочатись у вересні та тривати три дні.
Щорічно до Умані приїжджають від 30 до 50 тис. хасидів із різних країн, які протягом трьох днів святкують і проводять різні релігійні обряди.
Мер Умані Олександр Цебрій заявив, що у разі масового приїзду хасидів, він готовий на радикальні заходи у рамках чинного законодавства, а саме організувати блокпости на в’їзді до міста.