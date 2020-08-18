Боевики ЧВК Вагнера причастны к сбитию украинских военных самолетов на Донбассе.

Видео с аудиозаписью разговора украинских силовиков СБУ с террористами появилось на канале журналистки Янины Соколовой.

Речь идет о событиях 23 июля 2014 года, когда из переносного зенитно-ракетного комплекса были сбиты два украинских штурмовика Су-25 299-й бригады тактической авиации в районе села Мариновка.

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Со спецслужбами разговаривал мужчина, представившийся Денисом Харитоновым — гражданин РФ, военнослужащий, успел получить два ордена За заслуги.

Будучи на Донбассе, он работал в составе российского батальона Степ.

На аудиозаписи отчетливо слышно, что стрелять из ПЗРК его обучили на базе 22-й бригады спецназа ВС РФ.

Видео завершается небольшими вербовочными диалогами еще с несколькими боевиками ЧВК.

На аудиозаписи отчетливо слышно, что стрелять из ПЗРК его обучили на базе 22-й бригады спецназа ВС РФ.

Видео завершается небольшими вербовочными диалогами еще с несколькими боевиками ЧВК.

Задержанию боевиков ЧВК Вагнера

29 июля произошло задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси, которые, заручившись поддержкой оппозиции, готовили массовые беспорядки накануне выборов президента.

Также в Следственном комитете Республики Беларусь заявили, что все задержанные являются гражданами РФ, хотя впоследствии появилась информация, что среди боевиков также были украинцы.

Президент страны Александр Лукашенко сначала пообещал сотрудничать с Украиной и Россией для решения вопроса экстрадиции задержанных, однако уже 14 августа официальный Минск позволил террористам вернуться в Российскую Федерацию.