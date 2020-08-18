Бойовики ПВК Вагнера причетні до збиття українських військових літаків на Донбасі.

Відео з аудіозаписом розмови українських силовиків СБУ з терористами з’явилося на каналі журналістки Яніни Соколової.

Йдеться про події 23 липня 2014 року, коли з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито два українських штурмовика Су-25 299-ї бригади тактичної авіації в районі села Маринівка.

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Зі спецслужбами розмовляв чоловік, який представився Денисом Харитоновим – громадянин РФ, військовослужбовець, встиг отримати два ордени За заслуги.

Будучи на Донбасі, він працював у складі російського батальйону Степ.

На аудіозаписі чітко чутно, що стріляти з ПЗРК його навчили на базі 22-ї бригади спецназу ЗС РФ.

Відео завершується невеликими вербувальними розмови ще з декількома бойовиками ПВК.

Затримання бойовиків ПВК Вагнера

29 липня відбулося затримання бойовиків ПВК Вагнера у Білорусі, які, заручившись підтримкою опозиції, готували масові заворушення напередодні виборів президента.

Також у Слідчому комітеті Республіки Білорусь заявили, що усі затримані є громадянами РФ, хоча згодом з’явилася інформація, що серед бойовиків також є українці.

Президент країни Олександр Лукашенко спочатку пообіцяв співпрацювати з Україною та Росією для вирішення питання екстрадиції затриманих, однак вже 14 серпня офіційний Мінськ дозволив терористам повернутися до Російської Федерації.