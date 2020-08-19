На 102 году ушел из жизни выдающийся украинский ученый Борис Патон.

О том, что Борис Патон умер, сообщили 19 августа 2020 в аппарате СНБО.

Борис Патон – ученый в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов, доктор технических наук, президент НАН Украины (с 1962), первый награжденный званием Герой Украины.

Он является автором и соавтором более 720 изобретений (500 иностранных патентов), более 1 200 публикаций, в том числе 20 научных монографий.

Мягкий шов

Метод мягкого шва изобрел Борис Патон в команде с другими инженерами и под руководством своего отца Евгения Патона.

Перед учеными поставили задачу создать устойчивую к взрывам снарядов броню для танков.

Однако после сварки в броне появлялись микроскопические трещины, что приводило к ее разрушению от малейшего удара.

Выход был найден. Технология автоматической сварки брони под флюсом с электродной проволокой, а также укладывание в зазор между краями металла малоуглеродистой проволоки (она снизила количество углерода в металле, который приводил к разрушению).

Испытания показали, что даже при прямом попадании снаряда в шов он застревал между броней, но не нарушал ее целостность.

Сварка под водой

Способ сварки под водой основан на открытии, что дуга, несмотря на интенсивное охлаждение окружающей водой, нагревает и плавит металл практически столь же легко, как и на воздухе.

Для получения устойчивого горения дуги под водой на электрод из низкоуглеродистой сварочной проволоки наносится более толстый слой покрытия с пропиткой специальными лаками.

Помимо ручной дуговой сварки специальными электродами, используется способ полуавтоматической сварки. Для этого предложили использовать порошковую проволоку.

Это позволило открыть новые возможности в освоении континентального шельфа, возведении и ремонте портовых сооружений.

Электрометаллургия

Электрометаллургия – отрасль, в которой металлы плавят под действием электричества.

Этот метод включает в себя вакуумную дуговую плавку, электроннолучевую плавку, электрошлаковую переплавку и плазменно-дуговую плавку.

Их в дальнейшем использовали для космической, реактивной, атомной отраслей, а также химического машиностроения.

Сварка в космосе

Первым на орбиту Земли отправился аппарат Вулкан, на котором впервые провели сварку. Он работал на основании автоматических процессов сварки электронным лучом, сжатой дугой низкого давления и плавящимся электродом.

В открытом же космосе первая сварка состоялась в 1984 году, когда использовался разработанный Патоном универсальный ручной инструмент.

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Электросварка мягких тканей

Это изобретение Патон разработал в кооперации со специалистами инженерного и медицинского профилей.

Сам метод заключается в том, что хирург с помощью специального аппарата ЕК-300М1 сжимает электродами поврежденный участок ткани. После включения тока, который регулируется самим аппаратом, а температура в зоне сварки достигает 60-70°C, ткани соединяются за счет выделения белка.

Проще говоря, под воздействием температуры белковая ткань запечатывается, а спустя время на том место не остается даже рубца.

Этот метод применяется при проведении операции на желудке, мочеточнике, маточных трубах, молочных железах, прямой кишке, носовой перегородке и при удалении гланд.