Ушел первый Герой Украины: биография Бориса Патона

Украинский ученый Борис Патон ушел из жизни на 102 году.

О том, шо Борис Патон умер, сообщили 19 августа 2020 года в аппарате СНБО.

Борис Евгеньевич Патон родился 27 ноября 1918 года, он 58 лет председательствовал в Национальной академии наук Украины с тех пор, как был дважды назначен на этот пост в 1962 и 2015 годах.

Патон не выдвинул кандидатуру на пост председателя НАН Украины в марте 2020 года и собирался покинуть должность осенью.

Патон родился в Киеве в семье ученого и основателя Института электросварки им. Патона в Киеве, профессора Евгения Патона. Его мать была домохозяйкой. В 1941 году окончил Киевский политехнический институт и стал инженером.

Патон вступил в Национальную академию наук Украины 18 ноября 1958 года и стал первым человеком, удостоенным звания Героя Украины. Он имеет степень доктора технических наук и известен своими работами в области электросварки.

Отец Патона, Евгений Патон, также был известен своими работами по электросварке. Его именем назван первый сварной мост в Киеве. В начале 1970-х и 1980-х Патон советовал советским властям не строить Чернобыльскую АЭС.

Борис Патон посвятил свои научные исследования таким процессам:

автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом;

разработка теоретических основ создания автоматов и полуавтоматов для электродуговой сварки и сварочных источников питания;

исследование условий горения длинной дуги и ее регулирования;

решение задач управления сварочными процессами;

создание новых функциональных материалов.

Под его руководством была создана электрошлаковая сварка, ставшая принципиально новым методом сварки.

Патон руководил исследованиями по применению источников тепла для сварки для улучшения качества выплавляемого металла. На этой основе была создана новая отрасль металлургии — специальная электрометаллургия (электрошлаковая, плазменно-дуговая сварка и электронно-лучевой переплав).

Он был первым исследователем, начавшим интенсивные исследования в области использования сварки и связанных с ней технологий в космосе.

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Также под его руководством была проведена сварка живых тканей (эта технология активно применяется в медицине).

Во время Великой Отечественной войны он вместе с отцом академиком Евгением Патоном усовершенствовали процесс производства танка Т-34, что позволило в несколько раз ускорить их производство и, главное, сделать более прочным сварной шов: когда в танк попадали вражеские снаряды, броня деформировалась, но “шов Патона” оставался целым.

Фото: НАН Украины