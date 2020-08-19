На 102 році пішов із життя видатний український науковець Борис Патон.

Про те, що Борис Патон помер, повідомили 19 серпня 2020 року в апараті РНБО.

Борис Патон – вчений у галузі зварювальних процесів, металургії та технології металів, доктор технічних наук, президент НАН України (з 1962 року), перший нагороджений званням Герой України.

Він є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), понад 1 200 публікацій, зокрема 20 наукових монографій.

М’який шов

Метод м’якого шва винайшов Борис Патон у команді з іншими інженерами та під керівництвом свого батька Євгена Патона.

Перед вченими поставили завдання створити стійку до вибухів снарядів броню для танків.

Однак після зварювання у броні з’являлися мікроскопічні тріщини, які призводили до її руйнування від найменшого удару.

Вихід був знайдений. Технологія автоматичного зварювання броні під флюсом з електродним дротом, а також вкладання в зазор між краями металу маловуглецевого дроту (він знизив кількість вуглецю в металі, який призводив до руйнування).

Випробування показали, що навіть під час прямого попадання снаряда в шов, він застрявав між бронею, але не порушував її цілісність.

Зварювання під водою

Спосіб зварювання під водою заснований на відкритті, що дуга, незважаючи на інтенсивне охолодження водою, нагріває та плавить метал практично настільки ж легко, як і в повітрі.

Для отримання стійкого горіння дуги під водою на електрод з низьковуглецевого зварювального дроту наноситься товстіший шар покриття з просоченням спеціальними лаками.

Крім ручного дугового зварювання спеціальними електродами, використовується спосіб напівавтоматичного зварювання. Для цього запропонували використовувати порошковий дріт.

Це дозволило відкрити нові можливості під час освоєння континентального шельфу, зведення та ремонту портових споруд.

Електрометалургія

Електрометалургія – галузь, в якій метали плавлять під дією електрики.

Цей метод включає в себе вакуумну дугову плавку, електронно-променеву плавку, електрошлакове переплавлення та плазмодугову плавку.

Технологію надалі використовували для космічної, реактивної, атомної галузей, а також для хімічного машинобудування.

Зварювання в космосі

Першим на орбіту Землі вирушив апарат Вулкан, на якому вперше провели зварювання. Він працював на основі автоматичних процесів зварювання електронним променем, стислою дугою низького тиску та електродом, який плавиться.

У відкритому ж космосі перше зварювання відбулася у 1984 році, коли використовувався розроблений Патоном універсальний ручний інструмент.

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Електрозварювання м’яких тканин

Цей винахід Патон розробив у кооперації з фахівцями інженерного та медичного профілів.

Сам метод полягає в тому, що хірург за допомогою спеціального апарату ЕК-300М1 стискає електродами пошкоджену ділянку тканини. Після ввімкнення струму, який регулюється самим апаратом, а температура в зоні зварювання сягає 60-70°C, тканини з’єднуються за рахунок виділення білка.

Простіше кажучи, під впливом температури білкова тканина запечатується, а через деякий час на тому місці не залишається навіть рубця.

Цей метод застосовується під час проведення операції на шлунку, сечоводі, маткових трубах, молочних залозах, прямій кишці, носової перегородки та під час видалення гланд.