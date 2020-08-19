Борис Патон умер на 102 году жизни

На 102 году жизни скончался выдающийся украинский ученый Борис Патон.

Об этом сообщил аппарат СНБО.

Сейчас формируется государственная комиссия по похоронам, которая будет решать основные вопросы.

Свои соболезнования на страницах соцсетей высказал президент Украины Владимир Зеленский.

— Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжденный званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец, — написал глава государства.

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Биография Патона

Патон — известный ученый в области металлургии и технологии металлов, автор множества открытий в области электросварки.

Во время Великой Отечественной войны он вместе с отцом академиком Евгением Патоном усовершенствовали процесс производства танка Т-34, что позволило в несколько раз ускорить их производство и, главное, сделать более прочным сварной шов: когда в танк попадали вражеские снаряды, броня деформировалась, но “шов Патона” оставался целым.

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Кроме того, под его руководством впервые в мире была проведена сварка металлов под водой, в открытом Космосе, живых тканей (эта технология активно применяется в медицине).

Патон 58 лет возглавлял НАН Украины с 1952 года. Осенью 2020 года академик планировал покинуть пост.

Источник: Украинская правда

Фото: НАН Украины