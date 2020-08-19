Борис Патон помер на 102 році життя

На 102 році життя помер видатний український науковець Борис Патон.

Про це повідомив апарат РНБО.

Нині формується державна комісія з поховання, яка вирішуватиме основні питання.

Свої співчуття на сторінках соцмереж висловив президент України Володимир Зеленський.

– Металург, інженер, винахідник, науковець, викладач. Перший нагороджений званням Героя України. Академік. Геній. Легенда. Є багато слів, якими можна описати Бориса Євгеновича Патона. Однак немає таких слів, які повною мірою могли б розкрити масштаб його постаті. І масштаб тієї втрати, якої сьогодні зазнала наша країна. У віці 101 року від нас пішов великий українець, – написав глава держави.

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Біографія Патона

Патон – відомий учений в галузі металургії та технології металів, автор безлічі відкриттів у галузі електрозварювання.

Під час Великої Вітчизняної війни він разом ыз батьком академіком Євгеном Патоном вдосконалили процес виробництва танка Т-34, що дозволило в декілька разів прискорити їхнє виробництво і, головне, зробити більш міцним зварений шов: коли у танк влучали ворожі снаряди, броня деформувалася, але “шов Патона” залишався цілим.

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Крім того, під його керівництвом вперше у світі було проведено зварювання металів під водою, у відкритому Космосі, живих тканин (ця технологія активно застосовується в медицині).

Патон 58 років очолював НАН України з 1952 року. Восени 2020 року академік планував залишити пост.

Джерело: Українська правда

Фото: НАН України