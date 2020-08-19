Нацбанк меняет правила кредитных лимитов на карточках

С 1 сентября 2020 года банки должны заранее информировать клиентов о кредитном лимите или его изменениях.
Также банкам запрещено указывать лимит вместе с собственными средствами клиента.
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— Банки будут указывать отдельно ваши деньги и отдельно сумму кредитного лимита. Чтобы не было путаницы и бессознательного пользование кредитом, — сообщили в НБУ.
НБУ меняет условия кредитных договоров
Изменить требования к оформлению кредитных договоров планирует Нацбанк.
Регулятор назвал основные проблемы, которые чаще всего встречаются между банками и клиентами:
- замалчивания прав клиента;
- нераскрытия должным образом последствий невыполнения условий договора;
- определение финансовыми учреждениями по своему усмотрению, какую информацию об услуге предоставлять, а какую замалчивать.
В планах НБУ сделать так, чтобы эти недоразумения исчезли.