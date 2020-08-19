Нацбанк меняет правила кредитных лимитов на карточках

С 1 сентября 2020 года банки должны заранее информировать клиентов о кредитном лимите или его изменениях.

Также банкам запрещено указывать лимит вместе с собственными средствами клиента.

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— Банки будут указывать отдельно ваши деньги и отдельно сумму кредитного лимита. Чтобы не было путаницы и бессознательного пользование кредитом, — сообщили в НБУ.

НБУ меняет условия кредитных договоров

Изменить требования к оформлению кредитных договоров планирует Нацбанк.

Регулятор назвал основные проблемы, которые чаще всего встречаются между банками и клиентами:

замалчивания прав клиента;

нераскрытия должным образом последствий невыполнения условий договора;

определение финансовыми учреждениями по своему усмотрению, какую информацию об услуге предоставлять, а какую замалчивать.

В планах НБУ сделать так, чтобы эти недоразумения исчезли.