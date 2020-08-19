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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нацбанк змінює правила кредитних лімітів на картках

З 1 вересня 2020 року банки повинні заздалегідь інформувати клієнтів про кредитний ліміт чи його зміну.

Також фінустановам заборонено вказувати ліміт разом з власними коштами клієнта.

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– Банки вказуватимуть окремо ваші гроші та окремо суму кредитного ліміту. Щоб не було плутанини та несвідомого користування кредитом, – повідомили у НБУ.

НБУ змінює умови кредитних договорів

Змінити вимоги до оформлення кредитних договорів планує Нацбанк.

Регулятор назвав основні проблеми, які найчастіше трапляються між банками та клієнтами:

  • замовчування прав клієнта;
  • нерозкриття належним чином наслідків невиконання умов договору;
  • визначення фінансовими установами на власний розсуд, яку інформацію про послугу надавати, а яку замовчувати.

У планах НБУ зробити так, щоб ці непорозуміння зникли.

Джерело: НБУ

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