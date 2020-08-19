Нацбанк змінює правила кредитних лімітів на картках

З 1 вересня 2020 року банки повинні заздалегідь інформувати клієнтів про кредитний ліміт чи його зміну.
Також фінустановам заборонено вказувати ліміт разом з власними коштами клієнта.
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– Банки вказуватимуть окремо ваші гроші та окремо суму кредитного ліміту. Щоб не було плутанини та несвідомого користування кредитом, – повідомили у НБУ.
НБУ змінює умови кредитних договорів
Змінити вимоги до оформлення кредитних договорів планує Нацбанк.
Регулятор назвав основні проблеми, які найчастіше трапляються між банками та клієнтами:
- замовчування прав клієнта;
- нерозкриття належним чином наслідків невиконання умов договору;
- визначення фінансовими установами на власний розсуд, яку інформацію про послугу надавати, а яку замовчувати.
У планах НБУ зробити так, щоб ці непорозуміння зникли.