Пішов перший Герой України: біографія Бориса Патона

Український вчений Борис Патон пішов із життя на 102 році.

Про те, що Борис Патон помер, повідомили 19 серпня 2020 року на апараті РНБО.

Борис Євгенович Патон народився 27 листопада 1918 року, він 58 років головував у Національній академії наук України з тих пір, як був двічі призначений на цей пост у 1962 і 2015 роках.

Патон не висунув кандидатуру на пост голови НАН України в березні 2020 року і збирався залишити посаду восени.

Патон народився у Києві в родині вченого і засновника Інституту електрозварювання ім. Патона в Києві, професора Євгена Патона. Його мати була домогосподаркою. У 1941 році закінчив Київський політехнічний інститут і став інженером.

Патон вступив у Національну академію наук України 18 листопада 1958 року і став першою людиною, удостоєною звання Героя України. Він має ступінь доктора технічних наук і відомий своїми роботами в галузі електрозварювання.

Батько Патона, Євген Патон, також був відомий своїми роботами з електрозварювання. Його ім’ям названо перший зварний міст у Києві. На початку 1970-х і 1980-х Патон радив радянській владі не будувати Чорнобильську АЕС.

Борис Патон присвятив свої наукові дослідження таким процесам:

автоматичне і напівавтоматичне зварювання під флюсом;

розробка теоретичних основ створення автоматів і напівавтоматів для зварювання і зварювальних джерел живлення;

дослідження умов горіння довгої дуги та її регулювання;

рішення завдань керування зварювальними процесами;

створення нових функціональних матеріалів.

Під його керівництвом було створено електрошлакове зварювання, що стало принципово новим методом зварювання.

Патон керував дослідженнями щодо застосування джерел тепла для зварювання для поліпшення якості металу, що виплавляється. На цій основі була створена нова галузь металургії – спеціальна електрометалургія (електрошлакове, плазмово-дугове зварювання і електронно-променевий переплав).

Він був першим дослідником, який почав інтенсивні дослідження в області використання зварювання і пов’язаних із ним технологій у космосі.

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Також під його керівництвом було проведено зварювання живих тканин (ця технологія активно застосовується у медицині).

Під час Великої Вітчизняної війни він разом із батьком академіком Євгеном Патоном вдосконалили процес виробництва танка Т-34, що дозволило в декілька разів прискорити їхнє виробництво і, головне, зробити більш міцним зварений шов: коли у танк влучали ворожі снаряди, броня деформувалася, але “шов Патона” залишався цілим.

Фото: НАН України