СНБО предупреждает об активизации российских хакеров

Российская хакерская группировка Gamaredon готовит масштабную кибератаку на Украину.

За хакерами стоят российские спецслужбы, заявили в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Специалисты провели анализ вредоносных программ и обнаружил признаки подготовки к масштабной скоординированной атаки на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры Украины накануне Дня Независимости.

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Во время последних попыток атак используются вредоносные вложения, которые имитируют документы государственных органов власти. Их рассылают по электронной почте, и во время их открытия хакеры получают доступ к системам и сетям государственного учреждения.

В случае выявления таких писем, в СНБО призывают информировать Национальный координационный центр кибербезопасности. Электронный адрес: report@ncscc.gov.ua.

Хакерские атаки на Украину

Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности обнаружили в DarkNet перечень из почти 3 млн сайтов, которые используют сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак.

Среди таких адресов 45 записей с доменом gov.ua и более 6,5 тыс. с доменом ua. Среди них ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры Украины.